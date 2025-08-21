GR® 132 de Griselles à Courtenay Griselles Loiret

GR® 132 de Griselles à Courtenay A pieds

GR® 132 de Griselles à Courtenay 45210 Griselles Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 360 Distance : 24000.0 Tarif :

Le GR® 132 est un parcours de liaison entre le GR® 13 et GR® 213. Il permet de découvrir une trentaine de kms au nord du gâtinais entre Griselles et Courtenay.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The GR® 132 is a connection between the GR® 13 and GR® 213. It allows to discover about thirty kms in the north of the Gâtinais between Griselles and Courtenay.

Deutsch :

Der GR® 132 ist ein Verbindungsweg zwischen dem GR® 13 und dem GR® 213. Er ermöglicht es Ihnen, etwa 30 km im Norden des Gatinais zwischen Griselles und Courtenay zu entdecken.

Italiano :

Il GR® 132 è un anello di congiunzione tra il GR® 13 e il GR® 213. Permette di scoprire circa 30 km nel nord del Gâtinais tra Griselles e Courtenay.

Español :

El GR® 132 es un enlace entre el GR® 13 y el GR® 213. Permite descubrir unos 30 km en el norte del Gâtinais entre Griselles y Courtenay.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-05 par SIT Centre-Val de Loire