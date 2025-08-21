GR® 654 Via Vézelay Mélisey Yonne

GR® 654 Via Vézelay A pieds Difficile

GR® 654 Via Vézelay 89430 Mélisey Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 250000.0 Tarif :

La Via Vézelay relie des sites emblématiques ; la Colline Eternelle à Vézelay, l’abbaye et la cathédrale d’Auxerre, les vignes de Chablis et plein d’autres.

https://www.chemins-compostelle.com/ +33 5 62 27 00 05

English :

The Via Vézelay links emblematic sites such as the Colline Eternelle at Vézelay, the abbey and cathedral of Auxerre, the vineyards of Chablis and many others.

Deutsch :

Die Via Vézelay verbindet symbolträchtige Orte; den Ewigen Hügel in Vézelay, die Abtei und die Kathedrale von Auxerre, die Weinberge von Chablis und viele andere.

Italiano :

La Via Vézelay collega una serie di siti emblematici, tra cui la Collina eterna di Vézelay, l’abbazia e la cattedrale di Auxerre, i vigneti di Chablis e molti altri.

Español :

La Vía Vézelay une varios lugares emblemáticos, como la Colina Eterna de Vézelay, la abadía y la catedral de Auxerre, los viñedos de Chablis y muchos otros.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-28 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data