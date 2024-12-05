GR de Pays Lo Camin d’Olt Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Au départ d’Entraygues, les deux boucles du Camin d’Olt vous permettront de vous enfoncer dans les gorges étroites de la Truyère ou de dominer la vallée apprivoisée du Lot. Au confluent de ces deux rivières encore « claires » mais parfois capricieuses, Entraygues et son pays constituent un carrefour de voies de communication, entre les routes de l’Auvergne et la vallée du Lot.

English :

Starting from Entraygues, the two loops of the Camin d’Olt will allow you to go into the narrow gorges of the Truyère or to dominate the tamed valley of the Lot. At the confluence of these two still « clear » but sometimes capricious rivers, Entraygues and its country are a crossroads of communication, between the roads of the Auvergne and the Lot valley.

Deutsch :

Von Entraygues aus können Sie auf den beiden Schleifen des Camin d’Olt in die engen Schluchten der Truyère eintauchen oder das gezähmte Tal des Lot überblicken. Am Zusammenfluss dieser beiden noch « klaren », aber manchmal launischen Flüsse bilden Entraygues und seine Umgebung einen Knotenpunkt der Verkehrswege, zwischen den Straßen der Auvergne und dem Tal des Lot.

Italiano :

Da Entraygues, i due anelli del Camin d’Olt vi permetteranno di addentrarvi nelle strette gole del Truyère o di dominare la valle addomesticata del Lot. Alla confluenza di questi due fiumi ancora « chiari » ma a volte capricciosi, Entraygues e la sua regione sono un crocevia di vie di comunicazione, tra le strade dell’Alvernia e la valle del Lot.

Español :

Desde Entraygues, los dos bucles del Camin d’Olt le permitirán adentrarse en las estrechas gargantas de la Truyère o dominar el manso valle del Lot. En la confluencia de estos dos ríos todavía « claros » pero a veces caprichosos, Entraygues y su región son una encrucijada de vías de comunicación, entre las carreteras de Auvernia y el valle del Lot.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-05 par ADT Aveyron