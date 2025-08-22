La route des vins Entraygues-sur-Truyère Le Fel Entraygues-sur-Truyère Aveyron

La route des vins Entraygues-sur-Truyère Le Fel

La route des vins Entraygues-sur-Truyère Le Fel 12140 Entraygues-sur-Truyère Aveyron Occitanie

Au coeur de la vallée du Lot, entre Rouergue et Auvergne, s’étire le vignoble Entraygues le Fel . En VDQS (Vin De Qualité Supérieur) depuis 1965, l’AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) a été brillamment obtenu en mai 2011.

English :

In the heart of the Lot valley, between Rouergue and Auvergne, lies the Entraygues le Fel vineyard. VDQS (Vin De Qualité Supérieur) since 1965, the AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) was brilliantly obtained in May 2011.

Deutsch :

Im Herzen des Lot-Tals, zwischen Rouergue und Auvergne, erstreckt sich das Weinbaugebiet Entraygues le Fel . Seit 1965 ist er ein VDQS (Vin De Qualité Supérieur), die AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) wurde ihm im Mai 2011 glänzend verliehen.

Italiano :

Nel cuore della valle del Lot, tra Rouergue e Auvergne, si trova il vigneto Entraygues le Fel. VDQS (Vin De Qualité Supérieur) dal 1965, l’AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) è stata brillantemente ottenuta nel maggio 2011.

Español :

En el corazón del valle del Lot, entre Rouergue y Auvernia, se encuentra el viñedo Entraygues le Fel. VDQS (Vin De Qualité Supérieur) desde 1965, la AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) se obtuvo brillantemente en mayo de 2011.

