GR®3: Du val de Besbre à la Montagne Bourbonnaise Diou Allier

GR®3: Du val de Besbre à la Montagne Bourbonnaise

GR®3: Du val de Besbre à la Montagne Bourbonnaise Pont de la Loire 03290 Diou Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Premier GR® balisé en France et d’une longueur de 1 240 km, le GR®3 traverse en un axe Nord/Sud le département de l’Allier dans sa partie Est sur 96 km.

+33 6 74 12 45 26

English :

France’s first signposted GR®, the 1,240 km GR®3 crosses the eastern part of the Allier department on a north/south axis for 96 km.

Deutsch :

Als erster markierter GR® in Frankreich und mit einer Länge von 1 240 km durchquert der GR®3 in einer Nord-Süd-Achse das Departement Allier in seinem östlichen Teil auf 96 km.

Italiano :

Primo GR® segnalato in Francia, il GR®3 è lungo 1.240 km e attraversa per 96 km la parte orientale del dipartimento dell’Allier su un asse nord/sud.

Español :

El GR®3, primer GR® señalizado de Francia, tiene una longitud de 1.240 km y recorre 96 km por la parte oriental del departamento de Allier en un eje norte/sur.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-15 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme