Sentier du bois des Poiriers Diou Allier
Sentier du bois des Poiriers La halte nautique 03290 Diou Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Ce circuit vous permettra d’ apprécier les atouts naturels et patrimoniaux de Diou.
https://www.diou03.fr/ +33 4 70 34 61 31
English :
This tour will allow you to appreciate the natural and patrimonial assets of Diou.
Deutsch :
Auf diesem Rundgang können Sie die natürlichen und kulturellen Vorzüge von Diou kennenlernen.
Italiano :
Questo tour vi permetterà di apprezzare i beni naturali e patrimoniali di Diou.
Español :
Este recorrido le permitirá apreciar los activos naturales y patrimoniales de Diou.
