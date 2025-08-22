GR365 ETAPE 3 SAINTE GEMMES LE ROBERT JUBLAINS Sainte-Gemmes-le-Robert Mayenne

GR365 ETAPE 3 SAINTE GEMMES LE ROBERT JUBLAINS

Itinéraire de sentier de grande randonnée, GR GR365 ETAPE 3 SAINTE GEMMES LE ROBERT JUBLAINS 53600 Sainte-Gemmes-le-Robert Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : 23500.0 Tarif :

Sainte-Gemmes-le-Robert est un village de caractère aux belles demeures. Des croix typiques à disque et ornées rappellent les pèlerinages d’habitants du 17è s.

https://mayenne.ffrandonnee.fr/html/2158/rando-fiches +33 2 43 53 18 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sainte-Gemmes-le-Robert is a village of character with beautiful houses. Typical crosses with discs and ornaments recall the pilgrimages of the inhabitants in the 17th century.

Deutsch :

Sainte-Gemmes-le-Robert ist ein charaktervolles Dorf mit schönen Wohnhäusern. Die typischen verzierten Kreuze mit Scheiben erinnern an die Pilgerfahrten der Einwohner im 17.

Italiano :

Sainte-Gemmes-le-Robert è un villaggio di carattere con belle case. Le tipiche croci con dischi e ornamenti ricordano i pellegrinaggi degli abitanti nel XVII secolo.

Español :

Sainte-Gemmes-le-Robert es un pueblo de carácter con hermosas casas. Las típicas cruces con discos y adornos recuerdan las peregrinaciones de los habitantes en el siglo XVII.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-17 par eSPRIT Pays de la Loire