GR365 ETAPE 8 ST DENIS DE GASTINES MONTAUDIN Saint-Denis-de-Gastines Mayenne
GR365 ETAPE 8 ST DENIS DE GASTINES MONTAUDIN Saint-Denis-de-Gastines Mayenne vendredi 1 mai 2026.
GR365 ETAPE 8 ST DENIS DE GASTINES MONTAUDIN
Itinéraire de sentier de grande randonnée, GR GR365 ETAPE 8 ST DENIS DE GASTINES MONTAUDIN 53500 Saint-Denis-de-Gastines Mayenne Pays de la Loire
Durée : Distance : 18000.0 Tarif :
Par monts et par vaux, les chemins mènent au village tout habillé de belles maisons de granite. Festivals des musiques actuelles et des outils agricoles traditionnels.
https://mayenne.ffrandonnee.fr/html/2158/rando-fiches +33 2 43 08 71 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
By mounts and by vales, the ways lead to the village all dressed with beautiful houses of granite. Festivals of current music and traditional agricultural tools.
Deutsch :
Über Berg und Tal führen die Wege in das Dorf, das ganz in schöne Granithäuser gekleidet ist. Festivals für aktuelle Musik und traditionelle landwirtschaftliche Geräte.
Italiano :
I sentieri conducono al villaggio, ornato da belle case di granito, attraverso colline e valli. Festival di musica moderna e strumenti agricoli tradizionali.
Español :
Los caminos conducen al pueblo, adornado con hermosas casas de granito, a través de colinas y valles. Festivales de música moderna y herramientas agrícolas tradicionales.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-01 par eSPRIT Pays de la Loire