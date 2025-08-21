GR365 ETAPE 8 ST DENIS DE GASTINES MONTAUDIN Saint-Denis-de-Gastines Mayenne

GR365 ETAPE 8 ST DENIS DE GASTINES MONTAUDIN

Itinéraire de sentier de grande randonnée, GR GR365 ETAPE 8 ST DENIS DE GASTINES MONTAUDIN 53500 Saint-Denis-de-Gastines Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : 18000.0 Tarif :

Par monts et par vaux, les chemins mènent au village tout habillé de belles maisons de granite. Festivals des musiques actuelles et des outils agricoles traditionnels.

https://mayenne.ffrandonnee.fr/html/2158/rando-fiches +33 2 43 08 71 10

English :

By mounts and by vales, the ways lead to the village all dressed with beautiful houses of granite. Festivals of current music and traditional agricultural tools.

Deutsch :

Über Berg und Tal führen die Wege in das Dorf, das ganz in schöne Granithäuser gekleidet ist. Festivals für aktuelle Musik und traditionelle landwirtschaftliche Geräte.

Italiano :

I sentieri conducono al villaggio, ornato da belle case di granito, attraverso colline e valli. Festival di musica moderna e strumenti agricoli tradizionali.

Español :

Los caminos conducen al pueblo, adornado con hermosas casas de granito, a través de colinas y valles. Festivales de música moderna y herramientas agrícolas tradicionales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-01 par eSPRIT Pays de la Loire