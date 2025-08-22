GR®652 de Pujols à Agen Pujols Lot-et-Garonne

GR®652 de Pujols à Agen A pieds Difficulté moyenne

Fédération Française de Randonnée GR®652 de Pujols à Agen 47300 Pujols Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 34800.0 Tarif :

Cette étape de la variante de la Route du Puy via Rocamadour traverse de Pujols, l’un des plus beaux villages de France, à Agen, capitale du Lot-et-Garonne, le paysage vert et escarpé du Pays de Serres.

Difficulté moyenne

+33 5 53 66 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : GR®652 de Pujols à Agen

This stage of the variant of the Route du Puy via Rocamadour crosses from Pujols, one of the most beautiful villages in France, to Agen, capital of Lot-et-Garonne, the green and steep landscape of the Pays de Serres.

Deutsch : GR®652 de Pujols à Agen

Diese Etappe der Variante der Route du Puy über Rocamadour führt von Pujols, einem der schönsten Dörfer Frankreichs, bis nach Agen, der Hauptstadt des Departements Lot-et-Garonne, durch die grüne und zerklüftete Landschaft des Pays de Serres.

Italiano :

Questa tappa della Route du Puy via Rocamadour va da Pujols, uno dei più bei villaggi di Francia, ad Agen, capoluogo del Lot-et-Garonne, attraverso il paesaggio verde e scosceso del Pays de Serres.

Español : GR®652 de Pujols à Agen

Esta etapa de la Ruta del Puy vía Rocamadour discurre desde Pujols, uno de los pueblos más bellos de Francia, hasta Agen, la capital del Lot-et-Garonne, a través del paisaje verde y escarpado del Pays de Serres.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine