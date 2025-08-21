GRAE ARDENNES-EIFEL Haulmé Ardennes

GRAE ARDENNES-EIFEL

GRAE ARDENNES-EIFEL 08800 Haulmé Ardennes Grand Est

Au fil de la Semois… Le GRAE est un sentier international de grande randonnée qui relie les quatre pays du massif de l’Ardenne-Eifel France, Belgique, Luxembourg et Allemagne. Le tronçon de la Semois (Semoy) relie Martelange à Montcornet en passant par Bouillon, Sorendal, Thilay, Haulmé, Joigny, Meillier-Fontaine où il rejoint le GR 654.

English :

Along the Semois… The GRAE is an international long-distance hiking trail that links the four countries of the Ardennes-Eifel massif: France, Belgium, Luxembourg and Germany. The section of the Semois (Semoy) links Martelange to Montcornet via Bouillon, Sorendal, Thilay, Haulmé, Joigny, Meillier-Fontaine where it joins the GR 654.

Deutsch :

Entlang der Semois… Der GRAE ist ein internationaler Fernwanderweg, der die vier Länder der Ardennen-Eifel verbindet: Frankreich, Belgien, Luxemburg und Deutschland. Der Abschnitt entlang der Semois (Semoy) führt von Martelange über Bouillon, Sorendal, Thilay, Haulmé, Joigny, Meillier-Fontaine, wo er auf den GR 654 trifft, nach Montcornet.

Italiano :

Lungo la Semois… Il GRAE è un sentiero escursionistico internazionale di lunga percorrenza che collega i quattro Paesi del massiccio Ardenne-Eifel: Francia, Belgio, Lussemburgo e Germania. Il tratto del Semois (Semoy) collega Martelange a Montcornet passando per Bouillon, Sorendal, Thilay, Haulmé, Joigny, Meillier-Fontaine dove incontra il GR 654.

Español :

A lo largo del Semois… El GRAE es un sendero internacional de larga distancia que une los cuatro países del macizo de las Ardenas-Eifel: Francia, Bélgica, Luxemburgo y Alemania. El tramo del Semois (Semoy) une Martelange con Montcornet pasando por Bouillon, Sorendal, Thilay, Haulmé, Joigny, Meillier-Fontaine donde se une al GR 654.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-06 par Ardennes Tourisme