Grand format parcours photographique à ciel ouvert Saint-Jean-Saint-Nicolas Hautes-Alpes
Grand format parcours photographique à ciel ouvert Pont du Fossé 05260 Saint-Jean-Saint-Nicolas Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Un parcours photographique à ciel ouvert où sont exposées, pendant un an, 65 photographies de grande taille, de 3 expositions différentes sur un sentier d’environ 2km, dans la nature, accessible à tous. QrCode avec fichier audio descriptif sur le parcours
+33 4 92 55 95 71
A year-long open-air photographic trail featuring 65 large-scale photographs from 3 different exhibitions, on a 2 km nature trail accessible to all.
Ein Fotoparcours unter freiem Himmel, auf dem ein Jahr lang 65 großformatige Fotografien aus 3 verschiedenen Ausstellungen auf einem ca. 2 km langen Pfad in der Natur ausgestellt werden, der für alle zugänglich ist. QrCode mit beschreibender Audiodatei auf dem Pfad
Un percorso fotografico all’aperto in cui 65 fotografie di grandi dimensioni provenienti da 3 diverse mostre saranno esposte per un anno su un sentiero naturale di 2 km accessibile a tutti. QrCode con descrizione audio del percorso
Un recorrido fotográfico al aire libre en el que 65 fotografías de gran formato procedentes de 3 exposiciones diferentes estarán expuestas durante un año en un sendero natural de 2 km accesible a todos. QrCode con audiodescripción del recorrido
