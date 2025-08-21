Grande boucle des polissoirs Faÿ-lès-Nemours Seine-et-Marne
Grande boucle des polissoirs Faÿ-lès-Nemours Seine-et-Marne vendredi 1 mai 2026.
Grande boucle des polissoirs
30 rue grande 77167 Faÿ-lès-Nemours Seine-et-Marne Île-de-France
Cette boucle est un complément indispensable à votre visite du musée de la Préhistoire. Remontez le temps à la découverte des polissoirs.
+33 1 64 28 03 95
English :
This loop is an essential complement to your visit to the Museum of Prehistory. Go back in time to discover the polishers.
Deutsch :
Dieser Rundweg ist eine unverzichtbare Ergänzung zu Ihrem Besuch im Museum für Vorgeschichte. Begeben Sie sich auf eine Zeitreise zurück in die Vergangenheit und entdecken Sie die Polierwerke.
Italiano :
Questo anello è un complemento essenziale alla visita del Museo della Preistoria. Tornate indietro nel tempo per scoprire le macchine lucidatrici.
Español :
Este bucle es un complemento imprescindible para su visita al Museo de Prehistoria. Retrocede en el tiempo para descubrir las máquinas pulidoras.
