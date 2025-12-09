Grande Traversée du Jura VTT Mandeure Doubs

Grande Traversée du Jura VTT Vélo de route Difficile

Grande Traversée du Jura VTT Mandeure 25350 Mandeure Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 230260.0 Tarif :

Grande itinérance VTT labellisée FFC traversant l’intégralité des Montagnes du Jura du nord au sud, dont plus de la moitié de l’itinéraire se trouve dans le Doubs !

Difficile

https://explore.doubs.fr/trek/194

English :

A major FFC-approved mountain bike itinerary crossing the entire Jura Mountains from north to south, with more than half of the route in the Doubs!

Deutsch :

Große Mountainbike-Route mit FFC-Gütesiegel, die die gesamten Juraberge von Nord nach Süd durchquert, wobei mehr als die Hälfte der Strecke im Doubs liegt!

Italiano :

Un grande itinerario in mountain bike approvato dalla FFC che attraversa l’intero Giura da nord a sud, con più della metà del percorso nel Doubs!

Español :

Una gran ruta BTT homologada por la FFC que atraviesa todo el macizo del Jura de norte a sur, ¡con más de la mitad del recorrido en el Doubs!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data