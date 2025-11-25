Le Casse de l’Année Mandeure

Le Casse de l’Année

Centre Culturel Jean d’Ormesson Mandeure Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Une comédie de Jean FRANCO et GUILLAUME Mélanie

Mise en scène GUILLAUME Mélanie

Avec BOODER, Audrey GARCIA, Florence SAVIGNAT, Thomas HOFF, Amélie ROBERT.

Avis de spectateurs Super génial ! Vraiment une pièce à voir, tout est bien, le décor, les ac-teurs. On rit de bon cœur, et toute la salle, tout du long de la représentation.

Caterina Khéroul est une cambrioleuse de renom, assidûment recherchée par les polices du monde entier. Son nouveau gros coup a, comme à son habitude, été minutieuse-ment préparé, réglé dans les moindres détails…

Cette fois elle vient récupérer un bijou historique et inestimable dans la maison d’un joueur star du PSG, pendant qu’il est en plein match. Seul imprévu et de taille le même soir et au même moment, Sam, un cambrioleur débutant de petite envergure, vraiment pas doué, a également décidé de s’attaquer à la maison !

Il y a donc une voleuse ou un voleur de trop dans la villa de Marne-la-Coquette, sans compter les nouveaux arrivants !

À moins, que par la force des choses, et pour notre plus grand plaisir, ils ne soient tous obligés de s’associer…

Toutes les places sont numérotées. Les portes ouvrent à 20h00 .

Centre Culturel Jean d’Ormesson Mandeure 25350 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 69 97 81

