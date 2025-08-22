GRP® du Gâtinais Puisaye Nogent-sur-Vernisson Loiret

GRP® du Gâtinais Puisaye A pieds

GRP® du Gâtinais Puisaye 45290 Nogent-sur-Vernisson Loiret Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 164000.0 Tarif :

Cette grande boucle de plus de 160 kms est aussi un excellent moyen de relier le GR® 13 à Montbouy et le GR® 3 à Ousson-sur-Loire (39 km) ainsi que le GR® 3 B près de Lorris et le GR® 13 à Montbouy (43 km).

English :

This great loop of more than 160 kms is also an excellent way to link the GR® 13 in Montbouy and the GR® 3 in Ousson-sur-Loire (39 km) as well as the GR® 3 B near Lorris and the GR® 13 in Montbouy (43 km).

Deutsch :

Diese große Schleife von über 160 km ist auch eine hervorragende Verbindung zwischen dem GR® 13 in Montbouy und dem GR® 3 in Ousson-sur-Loire (39 km) sowie dem GR® 3 B in der Nähe von Lorris und dem GR® 13 in Montbouy (43 km).

Italiano :

Questo lungo anello di oltre 160 km è anche un ottimo modo per collegare il GR® 13 a Montbouy e il GR® 3 a Ousson-sur-Loire (39 km), nonché il GR® 3 B vicino a Lorris e il GR® 13 a Montbouy (43 km).

Español :

Este largo bucle de más de 160 km es también una excelente manera de unir el GR® 13 en Montbouy y el GR® 3 en Ousson-sur-Loire (39 km), así como el GR® 3 B cerca de Lorris y el GR® 13 en Montbouy (43 km).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-05 par SIT Centre-Val de Loire