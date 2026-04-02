GRP tour de Champagne de la vallée de l’Ource Essoyes Aube
GRP tour de Champagne de la vallée de l’Ource Essoyes Aube vendredi 1 mai 2026.
GRP tour de Champagne de la vallée de l’Ource Facile
GRP tour de Champagne de la vallée de l’Ource 10360 Essoyes Aube Grand Est
Durée : Distance : 52800.0 Tarif :
GRP Tour de Champagne de la Vallée de l’Ource A voir lors de votre circuit: église et vestiges du château féodal de Bar-sur-Seine, église de Polisot, Essoyes: atelier du peintre et cimetière où il repose, Route Touristique du Champagne.
Facile
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English :
GRP Tour de Champagne de la Vallée de l’Ource To see on your tour: church and remains of the feudal castle at Bar-sur-Seine, church at Polisot, Essoyes: painter’s studio and cemetery where he is buried, Route Touristique du Champagne.
Deutsch :
GRP Tour de Champagne de la Vallée de l’Ource Sehenswürdigkeiten auf Ihrer Rundreise: Kirche und Überreste des feudalen Schlosses von Bar-sur-Seine, Kirche von Polisot, Essoyes: Atelier des Malers und Friedhof, auf dem er begraben liegt, Route Touristique du Champagne.
Italiano :
GRP Tour de Champagne de la Vallée de l’Ource Da vedere: chiesa e resti del castello feudale di Bar-sur-Seine, chiesa di Polisot, Essoyes: studio del pittore e cimitero dove è sepolto, Route Touristique du Champagne.
Español :
GRP Tour de Champagne de la Vallée de l’Ource Lugares de interés: iglesia y restos del castillo feudal de Bar-sur-Seine, iglesia de Polisot, Essoyes: taller del pintor y cementerio donde está enterrado, Route Touristique du Champagne.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-07-06 par Aube en Champagne Attractivité
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