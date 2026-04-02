GRP tour de Champagne de la vallée de l’Ource Essoyes Aube

GRP tour de Champagne de la vallée de l’Ource Facile

GRP tour de Champagne de la vallée de l’Ource 10360 Essoyes Aube Grand Est

Durée : Distance : 52800.0 Tarif :

GRP Tour de Champagne de la Vallée de l’Ource A voir lors de votre circuit: église et vestiges du château féodal de Bar-sur-Seine, église de Polisot, Essoyes: atelier du peintre et cimetière où il repose, Route Touristique du Champagne.

Facile

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English :

GRP Tour de Champagne de la Vallée de l’Ource To see on your tour: church and remains of the feudal castle at Bar-sur-Seine, church at Polisot, Essoyes: painter’s studio and cemetery where he is buried, Route Touristique du Champagne.

Deutsch :

GRP Tour de Champagne de la Vallée de l’Ource Sehenswürdigkeiten auf Ihrer Rundreise: Kirche und Überreste des feudalen Schlosses von Bar-sur-Seine, Kirche von Polisot, Essoyes: Atelier des Malers und Friedhof, auf dem er begraben liegt, Route Touristique du Champagne.

Italiano :

GRP Tour de Champagne de la Vallée de l’Ource Da vedere: chiesa e resti del castello feudale di Bar-sur-Seine, chiesa di Polisot, Essoyes: studio del pittore e cimitero dove è sepolto, Route Touristique du Champagne.

Español :

GRP Tour de Champagne de la Vallée de l’Ource Lugares de interés: iglesia y restos del castillo feudal de Bar-sur-Seine, iglesia de Polisot, Essoyes: taller del pintor y cementerio donde está enterrado, Route Touristique du Champagne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-07-06 par Aube en Champagne Attractivité