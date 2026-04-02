Le sentier Essoyes Aube

Le sentier Facile

Le sentier 10360 Essoyes Aube Grand Est

Durée : Distance : 10600.0 Tarif :

Le sentier Pierre-Auguste Renoir 3h environ balisage bleu et blanc. Prenons le Chemin Renoir et comme lui promenons nous dans un tableau . Au bord de l’Ource, les laveuses vous attendent pour vous souhaiter une bonne promenade.

Facile

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English :

The Pierre-Auguste Renoir trail approx. 3 hours blue and white signposting. Let’s take the Renoir Trail and, like Renoir, walk through a painting . On the banks of the Ource, the washerwomen are waiting to wish you a pleasant walk.

Deutsch :

Der Pfad Pierre-Auguste Renoir ca. 3 Stunden blau-weiße Markierung. Nehmen wir den Renoir-Weg und gehen wir wie er in einem Gemälde spazieren . Am Ufer der Ource erwarten Sie die Waschfrauen, um Ihnen einen schönen Spaziergang zu wünschen.

Italiano :

Il sentiero Pierre-Auguste Renoir circa 3 ore segnalato in blu e bianco. Percorrete il Sentiero Renoir e, come Renoir, camminate in un quadro . Sulle rive dell’Ource, le lavandaie vi aspettano per augurarvi una buona passeggiata.

Español :

El Sendero de Pierre-Auguste Renoir aprox. 3 horas señalizado en azul y blanco. Recorra el Sendero de Renoir y, como Renoir, pasee por un cuadro . A orillas del Ource, las lavanderas le esperan para desearle un agradable paseo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-07-06 par Aube en Champagne Attractivité