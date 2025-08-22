Guérin, balade vers l’église d’Esquerdes Guérin Lot-et-Garonne

Guérin, balade vers l’église d’Esquerdes En VTT Facile

Guérin, balade vers l’église d’Esquerdes 47250 Guérin Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Cette randonnée se découpe en deux tronçons, un aller-retour, sur la même piste, depuis la colline de Guérin, puis une boucle jusqu’à l’église d’Esquerdes, entourée de vignes, de bois et de vergers.

+33 5 53 66 14 14

English : Guérin, balade vers l’église d’Esquerdes

This hike is divided into two sections, a round trip, on the same track, from the hill of Guérin, then a loop to the church of Esquerdes, surrounded by vineyards, woods and orchards.

Deutsch : Guérin, balade vers l’église d’Esquerdes

Diese Wanderung besteht aus zwei Abschnitten, einem Hin- und Rückweg auf demselben Weg vom Guérin-Hügel und einer Schleife bis zur Kirche von Esquerdes, die von Weinbergen, Wäldern und Obstgärten umgeben ist.

L’escursione è divisa in due sezioni, un giro ad anello sullo stesso percorso dalla collina di Guérin, poi un anello fino alla chiesa di Esquerdes, circondata da vigneti, boschi e frutteti.

Español : Guérin, balade vers l’église d’Esquerdes

Esta excursión se divide en dos tramos, una ida y vuelta por el mismo camino desde la colina de Guérin, y luego un bucle hasta la iglesia de Esquerdes, rodeada de viñedos, bosques y huertos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine