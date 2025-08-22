Guérin, balade vers l’église d’Esquerdes Guérin Lot-et-Garonne
Guérin, balade vers l’église d’Esquerdes Guérin Lot-et-Garonne vendredi 1 mai 2026.
Guérin, balade vers l’église d’Esquerdes En VTT Facile
Guérin, balade vers l’église d’Esquerdes 47250 Guérin Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 8200.0 Tarif :
Cette randonnée se découpe en deux tronçons, un aller-retour, sur la même piste, depuis la colline de Guérin, puis une boucle jusqu’à l’église d’Esquerdes, entourée de vignes, de bois et de vergers.
Facile
+33 5 53 66 14 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Guérin, balade vers l’église d’Esquerdes
This hike is divided into two sections, a round trip, on the same track, from the hill of Guérin, then a loop to the church of Esquerdes, surrounded by vineyards, woods and orchards.
Deutsch : Guérin, balade vers l’église d’Esquerdes
Diese Wanderung besteht aus zwei Abschnitten, einem Hin- und Rückweg auf demselben Weg vom Guérin-Hügel und einer Schleife bis zur Kirche von Esquerdes, die von Weinbergen, Wäldern und Obstgärten umgeben ist.
Italiano :
L’escursione è divisa in due sezioni, un giro ad anello sullo stesso percorso dalla collina di Guérin, poi un anello fino alla chiesa di Esquerdes, circondata da vigneti, boschi e frutteti.
Español : Guérin, balade vers l’église d’Esquerdes
Esta excursión se divide en dos tramos, una ida y vuelta por el mismo camino desde la colina de Guérin, y luego un bucle hasta la iglesia de Esquerdes, rodeada de viñedos, bosques y huertos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine