Halte de Joigny sur Meuse Joigny-sur-Meuse Ardennes

Halte de Joigny sur Meuse Voie verte trans-ardennes 08700 Joigny-sur-Meuse Ardennes Grand Est
Une supérette le relais des grands ducs rue du centre, salon de thé et épicerie.
+33 3 24 36 08 61
English :
Le relais des grands ducs convenience store on rue du center, tea room and grocery store.
Deutsch :
Ein Supermarkt le relais des grands ducs rue du centre, Teestube und Lebensmittelgeschäft.
Italiano :
Un mini-market, le relais des grands ducs, in rue du Centre, con sala da tè e negozio di alimentari.
Español :
Un minimercado, le relais des grands ducs, en la rue du Centre, con salón de té y tienda de comestibles.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-19 par Ardennes Tourisme