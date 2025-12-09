Halte de Laifour Laifour Ardennes

Halte de Laifour

Halte de Laifour Rue de Meuse 08800 Laifour Ardennes Grand Est

Un chalet est ouvert 1 h le soir en saison avec de la documentation touristique.Au centre du village l’ancien restaurant propose un dépôt de pain. Sur la route de Revin le restaurant La Table du Pays vous accueille sur réservation. Départ pour des randonnées notamment les Les Dames de Meuse

English :

A chalet is open 1 h in the evening during the season, with tourist information. On the road to Revin, La Table du Pays restaurant is open by reservation. Departure point for hikes such as Les Dames de Meuse

Deutsch :

Ein Chalet ist in der Saison abends für eine Stunde geöffnet und bietet touristische Informationen.Im Dorfzentrum bietet das ehemalige Restaurant eine Brotverkaufsstelle. Auf der Straße nach Revin empfängt Sie das Restaurant La Table du Pays auf Reservierung. Ausgangspunkt für Wanderungen, insbesondere die Les Dames de Meuse

Italiano :

Nel centro del villaggio, l’antico ristorante offre un negozio di pane. Sulla strada per Revin, il ristorante La Table du Pays è aperto su prenotazione. Punto di partenza per passeggiate, in particolare Les Dames de Meuse

Español :

En el centro del pueblo, el antiguo restaurante ofrece una panadería. En la carretera de Revin, el restaurante La Table du Pays está abierto previo acuerdo. Punto de partida de excursiones, en particular Les Dames de Meuse

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-04 par Ardennes Tourisme