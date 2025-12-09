Halte Fluviale de Lumes Lumes Ardennes

Halte Fluviale de Lumes

Halte Fluviale de Lumes Canal de la Meuse 08440 Lumes Ardennes Grand Est

Durée : Distance : Tarif :

Cette halte fluviale gérée par Ardenne Métropole est située entre Sedan et Charleville-Mézières, c’est une halte nautique et point service pouvant accueillir 8 bateaux.Non accessible aux personnes a mobilité réduite

+33 3 24 37 70 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This river stop managed by Ardenne Métropole is located between Sedan and Charleville-Mézières. It is a nautical stop and service point that can accommodate 8 boats, and is not accessible to people with reduced mobility

Deutsch :

Dieser von Ardenne Métropole verwaltete Wasserwanderrastplatz liegt zwischen Sedan und Charleville-Mézières. Es handelt sich um einen Wasserwanderrastplatz und Servicepunkt, der 8 Boote aufnehmen kann

Italiano :

Questa fermata fluviale gestita da Ardenne Métropole si trova tra Sedan e Charleville-Mézières. È una fermata nautica e un punto di servizio che può ospitare 8 imbarcazioni, ma non è accessibile alle persone a mobilità ridotta

Español :

Esta parada fluvial gestionada por Ardenne Métropole está situada entre Sedan y Charleville-Mézières. Es una parada náutica y punto de servicio que puede acoger 8 embarcaciones, pero no es accesible para personas con movilidad reducida

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-19 par Ardennes Tourisme