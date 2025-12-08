Halte Fluviale Mouzon Ardennes

Halte Fluviale

Halte Fluviale Rue de la Capitainerie 08210 Mouzon Ardennes Grand Est

Ouvert d’Avril à Octobre de 8 h à 10 h et de 18 h à 20 h. Branchements électriques, points d’eau et de vidange de camping-cars disponibles, Wi-Fi également compris dans le tarif.Vous pourrez prendre une douche et utiliser la machine à laver lors de l’ouverture de l’accueil.Services de renseignements touristiques et boutique de produits du terroir.Le Musée-atelier du feutre et l’Abbatiale Notre-Dame sont à 5 minutes de marche.

+33 3 24 26 10 63

English :

Open from April to October from 8am to 10am and from 6pm to 8pm. Electricity, water and camper van disposal points are available, Wi-Fi is also included in the price.you can take a shower and use the washing machine when the reception is open.tourist information services and local products store.the Felt Workshop Museum and the Notre-Dame Abbey are a 5-minute walk away.

Deutsch :

Geöffnet von April bis Oktober von 8:00 bis 10:00 Uhr und von 18:00 bis 20:00 Uhr. Elektrische Anschlüsse, Wasser- und Entsorgungsstellen für Wohnmobile vorhanden, Wi-Fi ebenfalls im Preis inbegriffen.Während der Öffnungszeiten der Rezeption können Sie duschen und die Waschmaschine benutzen.Touristische Informationsdienste und Laden mit regionalen Produkten.Das Filzmuseum-Atelier und die Abteikirche Notre-Dame sind 5 Minuten zu Fuß entfernt.

Italiano :

Aperto da aprile a ottobre dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 20.00. Elettricità, acqua e punti di smaltimento per camper disponibili, Wi-Fi incluso nel prezzo.È possibile fare la doccia e utilizzare la lavatrice quando la reception è aperta.Servizi di informazione turistica e un negozio di prodotti locali.Il Musée-atelier du feutre e l’Abbatiale Notre-Dame sono a 5 minuti a piedi.

Español :

Abierto de abril a octubre de 8h a 10h y de 18h a 20h. Electricidad, agua y puntos de eliminación de autocaravanas disponibles, Wi-Fi también incluido en el precio.Puede tomar una ducha y utilizar la lavadora cuando la recepción está abierta.Servicios de información turística y una tienda de productos locales.El Musée-atelier du feutre y la Abbatiale Notre-Dame están a 5 minutos a pie.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-09 par Ardennes Tourisme