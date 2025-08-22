Hautefeuille Track 12 km Saint-Merd-la-Breuille Creuse
Hautefeuille Track 12 km Saint-Merd-la-Breuille Creuse vendredi 1 mai 2026.
Hautefeuille Track 12 km A pieds Difficulté moyenne
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Hautefeuille Track 12 km Place de l’Eglise 23100 Saint-Merd-la-Breuille Creuse Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 11000.0 Tarif :
Difficulté moyenne
http://www.tourisme-hautecorreze.fr/ +33 5 19 60 00 30
English : Hautefeuille Track 12 km
Deutsch : Hautefeuille Track 12 km
Italiano :
Español : Hautefeuille Track 12 km
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine