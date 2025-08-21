Hautesvignes, balade de lacs en vergers Hautesvignes Lot-et-Garonne

Hautesvignes, balade de lacs en vergers A pieds Facile

Hautesvignes, balade de lacs en vergers 47400 Hautesvignes Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 8300.0 Tarif :

De nombreux points de vue, agrémentent ce circuit où les lacs collinaires d’irrigation, très présents, alimentent les cultures agricoles et notamment, au nord du parcours, des vergers de noisetiers et de noyers.

Facile

+33 5 53 66 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Hautesvignes, balade de lacs en vergers

Numerous viewpoints, decorate this circuit where the irrigation lakes, very present, feed the agricultural cultures and in particular, in the north of the course, orchards of hazel trees and walnut trees.

Deutsch : Hautesvignes, balade de lacs en vergers

Zahlreiche Aussichtspunkte schmücken diese Strecke, auf der die Bewässerungsseen die landwirtschaftlichen Kulturen versorgen und insbesondere im Norden der Strecke Haselnuss- und Walnussbäume wachsen.

Italiano :

Numerosi punti panoramici impreziosiscono questo circuito dove sono molto presenti i laghi di irrigazione che alimentano le colture agricole e in particolare, nella parte nord del percorso, i noccioleti e i noceti.

Español : Hautesvignes, balade de lacs en vergers

Numerosos miradores realzan este circuito en el que están muy presentes los lagos de riego que alimentan los cultivos agrícolas y, en particular, en el norte del recorrido, los huertos de avellanos y nogales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine