Histoire d’Adour Dax Landes

vendredi 1 août 2025.

Histoire d’Adour A pieds Facile

Histoire d’Adour Balcon de l’Adour 40100 Dax Landes Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 8000.0

Partez en balade le long des berges de l’Adour et découvrez la vraie nature de Dax. Du bois de Boulogne jusqu’à l’étang de l’Estey découvrez Dax et l’Adour grandeur nature.

English : Histoire d’Adour

Go and have a walk along the banks of Adour, and discover the real nature of Dax.

Deutsch : Histoire d’Adour

Machen Sie einen Spaziergang entlang des Adour-Ufers und entdecken Sie die wahre Natur von Dax. Vom Bois de Boulogne bis zum Étang de l’Estey entdecken Sie Dax und die Adour in Lebensgröße.

Italiano :

Passeggiate lungo le rive dell’Adour e scoprite la vera natura di Dax. Dal Bois de Boulogne all’Etang de l’Estey, scoprite Dax e l’Adour nel loro stato naturale.

Español : Histoire d’Adour

Pasee por las orillas del Adour y descubra la verdadera naturaleza de Dax. Desde el Bois de Boulogne hasta el Etang de l’Estey, descubra Dax y el Adour a tamaño natural.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-26 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine