Houeillès, balade en forêt Houeillès Lot-et-Garonne

Houeillès, balade en forêt En VTT Facile

47420 Houeillès Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 9400.0

De l’aire de repos, prisée des automobilistes qui se rendent en Espagne, cette boucle vous emmène, sur les traces de l’ancienne voie ferrée Casteljaloux / Mont-de-Marsan, dans la forêt communale de Pompogne.

English : Houeillès, balade en forêt

From the rest area, popular with motorists on their way to Spain, this loop takes you along the tracks of the old Casteljaloux / Mont-de-Marsan railway line, into the Pompogne forest.

Deutsch : Houeillès, balade en forêt

Von der Raststätte, die bei Autofahrern auf dem Weg nach Spanien beliebt ist, führt Sie dieser Rundweg auf den Spuren der alten Eisenbahnstrecke Casteljaloux / Mont-de-Marsan durch den Gemeindewald von Pompogne.

Italiano :

Dall’area di sosta, molto frequentata dagli automobilisti diretti in Spagna, questo anello si snoda lungo i binari della vecchia linea ferroviaria Casteljaloux / Mont-de-Marsan, nella foresta di Pompogne.

Español : Houeillès, balade en forêt

Desde el área de descanso, muy frecuentada por los automovilistas que se dirigen a España, este bucle le lleva por las vías de la antigua línea ferroviaria Casteljaloux / Mont-de-Marsan, adentrándose en el bosque de Pompogne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine