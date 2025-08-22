Il suffit de passer les ponts Calamane Lot

Il suffit de passer les ponts

Il suffit de passer les ponts 46150 Calamane Lot Occitanie

Durée : 120 Distance : 7500.0 Tarif :

L’agréable et verdoyant village de Calamane se trouve aux confins de la vallée du Reignac

English :

The pleasant, leafy village of Calamane lies on the edge of the Reignac valley

Deutsch :

Das angenehme und grüne Dorf Calamane liegt am Rande des Reignac-Tals

Italiano :

Il piacevole e verdeggiante villaggio di Calamane si trova ai margini della valle di Reignac

Español :

El agradable y frondoso pueblo de Calamane se encuentra al borde del valle de Reignac

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot