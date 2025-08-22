Il suffit de passer les ponts Calamane Lot
Il suffit de passer les ponts Calamane Lot vendredi 1 mai 2026.
Il suffit de passer les ponts
Il suffit de passer les ponts 46150 Calamane Lot Occitanie
Durée : 120 Distance : 7500.0 Tarif :
L’agréable et verdoyant village de Calamane se trouve aux confins de la vallée du Reignac
English :
The pleasant, leafy village of Calamane lies on the edge of the Reignac valley
Deutsch :
Das angenehme und grüne Dorf Calamane liegt am Rande des Reignac-Tals
Italiano :
Il piacevole e verdeggiante villaggio di Calamane si trova ai margini della valle di Reignac
Español :
El agradable y frondoso pueblo de Calamane se encuentra al borde del valle de Reignac
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot