Itinéraire 21 La vallée Vél’eau, balade de Clairis en Cléry Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Itinéraire 21 La vallée Vél’eau, balade de Clairis en Cléry En VTC

Itinéraire 21 La vallée Vél’eau, balade de Clairis en Cléry Rue du Couvent 45210 Ferrières-en-Gâtinais Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 36000.0 Tarif :

Ce circuit aller-retour vous offrira une belle balade dans le Gâtinais entre rivière, forêt et cultures. Ne manquez de vous arrêter pour contempler lavoirs et moulins, châteaux et menhir qui se présenteront à vous !

https://www.loiretbalades.fr/fr/boucles-cyclables?mb_page=circuit&mb_id=1119171&mb_titre=itineraire-21-la-vallee-vel-eau-balade-de-clairis-en-clery +33 2 38 28 52 71

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English :

This round-trip tour takes you through the Gâtinais between river, forest and farmland. Don’t miss the opportunity to stop and contemplate the lavoirs, mills, castles and menhirs in front of you!

Deutsch :

Dieser Hin- und Rückweg bietet Ihnen eine schöne Wanderung durch das Gâtinais zwischen Flüssen, Wäldern und Anbauflächen. Verpassen Sie es nicht, anzuhalten, um Waschhäuser und Mühlen, Schlösser und Menhire zu betrachten, die sich Ihnen präsentieren werden!

Italiano :

Questo percorso ad anello vi porterà a fare una bella passeggiata nel Gâtinais tra fiume, foresta e coltivazioni. Non dimenticate di fermarvi ad ammirare i lavatoi, i mulini, i castelli e i menhir che vi circondano!

Español :

Esta excursión de ida y vuelta le llevará por un hermoso paseo por el Gâtinais entre río, bosque y cultivos. ¡No olvide detenerse a admirar los lavaderos, molinos, castillos y menhires que le rodean!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-13 par SIT Centre-Val de Loire