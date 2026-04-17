Randonnée des Vignes Ferrières-en-Gâtinais
Randonnée des Vignes Ferrières-en-Gâtinais dimanche 10 mai 2026.
Ferrières-en-Gâtinais
Randonnée des Vignes
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 07:30:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Randonnée des Vignes
Elle a pris sa place dans les randonnées gâtinaises, la Randonnée des Vignes est de retour cette année ! Toujours le choix pour venir en famille ou entre amis avec les parcours adaptés de 5, 8, 12 et 22 km pour les plus sportifs ! 3 .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 22 60 76 81 vignesgatinaiseetoenologie@gmail.com
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Randonnée des Vignes
L’événement Randonnée des Vignes Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-04-17 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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