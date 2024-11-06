Itinéraire découverte autour de Giriviller Giriviller Meurthe-et-Moselle

Itinéraire découverte autour de Giriviller Giriviller Meurthe-et-Moselle vendredi 1 août 2025.

Itinéraire découverte autour de Giriviller Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Itinéraire découverte autour de Giriviller Rue des trois fontaines 54830 Giriviller Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 60 Distance : 3000.0 Tarif :

En famille ou entre amis, courez les rues de Giriviller et émerveillez vous des trésors du village et des paysages environnants. Partez en direction des quatre coins de la commune pour découvrir vieux lavoirs, calvaires, œuvres d’art et un splendide arboretum.

Facile

http://www.cc3m.fr/ +33 3 83 71 43 62

English :

With your family or friends, run through the streets of Giriviller and marvel at the treasures of the village and the surrounding countryside. Go to the four corners of the village to discover old wash houses, calvaries, works of art and a splendid arboretum.

Deutsch :

Laufen Sie mit der Familie oder mit Freunden durch die Straßen von Giriviller und bestaunen Sie die Schätze des Dorfes und der umliegenden Landschaften. Machen Sie sich auf den Weg in die vier Ecken der Gemeinde, um alte Waschhäuser, Kalvarienberge, Kunstwerke und ein herrliches Arboretum zu entdecken.

Italiano :

Con la famiglia o gli amici, passeggiate per le strade di Giriviller e ammirate i tesori del villaggio e della campagna circostante. Dirigetevi ai quattro angoli del villaggio per scoprire antichi lavatoi, calvari, opere d’arte e uno splendido arboreto.

Español :

Con tu familia o amigos, pasea por las calles de Giriviller y maravíllate con los tesoros del pueblo y de los alrededores. Diríjase a las cuatro esquinas del pueblo para descubrir antiguos lavaderos, calvarios, obras de arte y un espléndido arboreto.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-06 par Système d’information touristique Lorrain