Itinéraire découverte autour de Haudonville Haudonville Meurthe-et-Moselle

Itinéraire découverte autour de Haudonville

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Itinéraire découverte autour de Haudonville Rue du Haut Chemin 54830 Haudonville Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 4320.0 Tarif :

En famille ou entre amis, découvrez tout le patrimoine et la richesse des paysages de Haudonville. Depuis le centre du village, où se cache de vielles stèles et linteaux gravés, vous rejoindrez à pied l’étang du Censal et de la Garenne.

Facile

+33 3 83 42 81 29

English :

With your family or friends, discover all the heritage and the richness of the landscapes of Haudonville. From the center of the village, where old steles and engraved lintels are hidden, you can walk to the Censal and Garenne ponds.

Deutsch :

Entdecken Sie mit der Familie oder mit Freunden das gesamte Kulturerbe und die reiche Landschaft von Haudonville. Vom Dorfzentrum aus, in dem sich alte Stelen und gravierte Türstürze verbergen, erreichen Sie zu Fuß den Étang du Censal und den Étang de la Garenne.

Italiano :

In famiglia o con gli amici, scoprite tutto il patrimonio e la ricchezza del paesaggio di Haudonville. Dal centro del villaggio, dove si nascondono antiche stele e architravi incise, si può raggiungere a piedi lo stagno di Censal e quello di Garenne.

Español :

En familia o entre amigos, descubra todo el patrimonio y la riqueza del paisaje de Haudonville. Desde el centro del pueblo, donde se esconden antiguas estelas y dinteles grabados, se puede caminar hasta los estanques de Censal y Garenne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-29 par Système d’information touristique Lorrain