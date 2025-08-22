Itinéraire découverte autour de Mattexey Mattexey Meurthe-et-Moselle

Itinéraire découverte autour de Mattexey Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Itinéraire découverte autour de Mattexey 54830 Mattexey Meurthe-et-Moselle Grand Est

En famille ou entre amis, à votre rythme, découvrez un échantillon des richesses et paysages de notre village. Vous partez de la mairie. Installée dans l’ancienne mairie et école du village, le hall d’entrée occupe la grange d’alors. Dirigez-vous vers la départementale. Au carrefour, découvrez une fontaine toujours en eau.

http://www.cc3m.fr/ +33 3 83 71 43 62

English :

With family or friends, at your own pace, discover a sample of the richness and landscapes of our village. You leave from the town hall. Installed in the old town hall and school of the village, the entrance hall occupies the barn of then. Go towards the departmental road. At the crossroads, discover a fountain still in water.

Deutsch :

Entdecken Sie mit der Familie oder mit Freunden in Ihrem eigenen Tempo eine Auswahl der Reichtümer und Landschaften unseres Dorfes. Sie starten am Rathaus. Die Eingangshalle befindet sich im ehemaligen Rathaus und der Schule des Dorfes und nimmt die damalige Scheune ein. Gehen Sie in Richtung der Landstraße. An der Kreuzung entdecken Sie einen Brunnen, der noch immer Wasser führt.

Italiano :

Con la famiglia o gli amici, al vostro ritmo, scoprite un campione della ricchezza e dei paesaggi del nostro villaggio. Si parte dal municipio. Situata nell’ex sala e scuola del villaggio, la sala d’ingresso occupa l’ex fienile. Dirigetevi verso la strada principale. All’incrocio, vedrete una fontana che ha ancora acqua.

Español :

Con su familia o amigos, a su ritmo, descubra una muestra de la riqueza y los paisajes de nuestro pueblo. Empieza en el ayuntamiento. Situado en el antiguo salón del pueblo y la escuela, el vestíbulo ocupa el antiguo granero. Dirígete a la carretera principal. En el cruce, verás una fuente que aún tiene agua.

