Itinéraire découverte autour de Xermamenil Xermaménil Meurthe-et-Moselle

Itinéraire découverte autour de Xermamenil Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Itinéraire découverte autour de Xermamenil 51 Rue des généraux Mangin 54300 Xermaménil Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 90 Distance : Tarif :

En famille ou entre amis, à votre rythme, découvrez un échantillon des richesses et paysages de notre village, son église néogothique et son ancien moulin à grains, propriété du célèbre faïencier Keller de Lunéville.

Facile

http://www.cc3m.fr/ +33 3 83 71 43 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With family or friends, at your own pace, discover a sample of the richness and landscapes of our village, its neo-gothic church and its old grain mill, property of the famous earthenware maker Keller de Lunéville.

Deutsch :

Entdecken Sie mit der Familie oder mit Freunden in Ihrem eigenen Tempo eine Auswahl der Reichtümer und Landschaften unseres Dorfes, seiner neugotischen Kirche und seiner alten Getreidemühle, die dem berühmten Fayencehersteller Keller de Lunéville gehörte.

Italiano :

Con la famiglia o con gli amici, al vostro ritmo, scoprite un assaggio della ricchezza e dei paesaggi del nostro villaggio, della sua chiesa neogotica e del suo antico mulino per il grano, proprietà del famoso vasaio Keller de Lunéville.

Español :

En familia o con amigos, a su ritmo, descubra una muestra de la riqueza y los paisajes de nuestro pueblo, su iglesia neogótica y su antiguo molino de grano, propiedad del famoso alfarero Keller de Lunéville.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-06 par Système d’information touristique Lorrain