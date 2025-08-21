Itinéraire Historique de Lavaur Lavaur Tarn

Itinéraire Historique de Lavaur

Itinéraire Historique de Lavaur Quai Tour des Rondes 81500 Lavaur Tarn Occitanie

Le circuit fléché vous permettra de flâner au travers des ruelles à la découverte du centre ancien de Lavaur.

Possibilité de visite guidée de la cité du Jacquemart, pour les groupes, sur rendez-vous.

English :

The signposted circuit will allow you to stroll through the narrow streets to discover the old centre of Lavaur

Possibility of a guided tour of the city of Jacquemart, for groups, by appointment.

Deutsch :

Auf dem beschilderten Rundgang können Sie durch die Gassen schlendern und das alte Zentrum von Lavaur entdecken

Für Gruppen besteht die Möglichkeit einer geführten Besichtigung der Cité du Jacquemart nach vorheriger Absprache.

Italiano :

Il percorso segnalato vi permetterà di passeggiare tra le stradine per scoprire il centro storico di Lavaur

Possibilità di visita guidata della città di Jacquemart, per gruppi, su prenotazione.

Español :

El recorrido señalizado le permitirá pasear por las callejuelas para descubrir el centro histórico de Lavaur

Posibilidad de realizar una visita guiada a la ciudad de Jacquemart, para grupos, con cita previa.

