Itinéraire pédestre Morillon et ses hameaux Morillon Haute-Savoie

Ce parcours facile vous permettra de découvrir quelques hameaux de Morillon (Les Miaux, le Châtelard, le Bosson) ainsi que l’architecture locale et le patrimoine religieux au travers des chapelles.

English : Walking itinerary: Morillon and its hamlets

In this easy route you will discover hamlets of Morillon ( The Miaux the Châtelard , the Bosson ) and the local architecture and religious heritage through the chapels.

Deutsch :

Auf dieser leichten Strecke können Sie einige Weiler von Morillon (Les Miaux, le Châtelard, le Bosson) sowie die lokale Architektur und das religiöse Erbe anhand der Kapellen entdecken.

Italiano :

Questo facile percorso vi permetterà di scoprire alcune delle frazioni di Morillon (Les Miaux, le Châtelard, le Bosson), nonché l’architettura locale e il patrimonio religioso attraverso le cappelle.

Español :

Este sencillo recorrido le permitirá descubrir algunas de las aldeas de Morillon (Les Miaux, le Châtelard, le Bosson), así como la arquitectura local y el patrimonio religioso a través de las capillas.

