Itinéraire pédestre promenade sonore La Chalp en Valjouffrey Valjouffrey Isère

Itinéraire pédestre promenade sonore La Chalp en Valjouffrey La Chalp 38740 Valjouffrey Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Une promenade sonore dans le hameau de la Chalp en Valjouffrey, pour découvrir ou redécouvrir l’histoire et le patrimoine qui ont façonné le lieu.



Podcast ici: https://on.soundcloud.com/skS7fLZd3PuU3XTLA

English :

A sound walk through the hamlet of La Chalp in Valjouffrey, to discover or rediscover the history and heritage that have shaped the place.



Podcast here: https://on.soundcloud.com/skS7fLZd3PuU3XTLA

Deutsch :

Ein Klangspaziergang durch den Weiler La Chalp in Valjouffrey, um die Geschichte und das Kulturerbe, die diesen Ort geprägt haben, zu entdecken oder wiederzuentdecken.



Podcast hier: https://on.soundcloud.com/skS7fLZd3PuU3XTLA

Italiano :

Un’audiopasseggiata attraverso la frazione di La Chalp a Valjouffrey, per scoprire o riscoprire la storia e il patrimonio che hanno plasmato il luogo.



Podcast qui: https://on.soundcloud.com/skS7fLZd3PuU3XTLA

Español :

Un paseo sonoro por la aldea de La Chalp, en Valjouffrey, para descubrir o redescubrir la historia y el patrimonio que han dado forma al lugar.



Podcast aquí: https://on.soundcloud.com/skS7fLZd3PuU3XTLA

