Itinéraire pédestre promenade sonore La Chalp en Valjouffrey Valjouffrey Isère

Itinéraire pédestre promenade sonore La Chalp en Valjouffrey
Une promenade sonore dans le hameau de la Chalp en Valjouffrey, pour découvrir ou redécouvrir l’histoire et le patrimoine qui ont façonné le lieu.
Podcast ici: https://on.soundcloud.com/skS7fLZd3PuU3XTLA
English :
A sound walk through the hamlet of La Chalp in Valjouffrey, to discover or rediscover the history and heritage that have shaped the place.
Podcast here: https://on.soundcloud.com/skS7fLZd3PuU3XTLA
Deutsch :
Ein Klangspaziergang durch den Weiler La Chalp in Valjouffrey, um die Geschichte und das Kulturerbe, die diesen Ort geprägt haben, zu entdecken oder wiederzuentdecken.
Podcast hier: https://on.soundcloud.com/skS7fLZd3PuU3XTLA
Italiano :
Un’audiopasseggiata attraverso la frazione di La Chalp a Valjouffrey, per scoprire o riscoprire la storia e il patrimonio che hanno plasmato il luogo.
Podcast qui: https://on.soundcloud.com/skS7fLZd3PuU3XTLA
Español :
Un paseo sonoro por la aldea de La Chalp, en Valjouffrey, para descubrir o redescubrir la historia y el patrimonio que han dado forma al lugar.
Podcast aquí: https://on.soundcloud.com/skS7fLZd3PuU3XTLA
