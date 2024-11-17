Itinéraire touristique Cap à l’Est « Quand la Gascogne s’invite à table » Dax Landes

Itinéraire touristique Cap à l’Est « Quand la Gascogne s’invite à table » Dax Landes vendredi 1 août 2025.

Itinéraire touristique Cap à l’Est « Quand la Gascogne s’invite à table » Voiture Très facile

Itinéraire touristique Cap à l’Est « Quand la Gascogne s’invite à table » 40100 Dax Landes Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 86500.0 Tarif :

Ici, la table est un art tout autant qu’un devoir. On élève le canard bien sûr, le fameux guit local! C’est le berceau et le terreau d’une cuisine familiale qui à l’heure de l’Armagnac sait aussi délier des langues.

Très facile

English : Itinéraire touristique Cap à l’Est « Quand la Gascogne s’invite à table »

Here, the table is an art as well as a duty. Of course, duck is raised, the famous local guitar! It is the cradle and the soil of a family cooking which at the time of the Armagnac also knows how to untie tongues.

Deutsch : Itinéraire touristique Cap à l’Est « Quand la Gascogne s’invite à table »

Hier ist das Essen eine Kunst und eine Pflicht zugleich. Natürlich wird hier die Ente gezüchtet, der berühmte lokale Git! Sie ist die Wiege und der Nährboden für eine Familienküche, die zur Zeit des Armagnacs auch Zungen lösen kann.

Italiano :

Qui la tavola è un’arte oltre che un dovere. Naturalmente viene allevata l’anatra, la famosa chitarra locale! È la culla e il terreno di una cucina familiare che, al tempo dell’Armagnac, sa anche sciogliere le lingue.

Español : Itinéraire touristique Cap à l’Est « Quand la Gascogne s’invite à table »

Aquí, la mesa es un arte, además de un deber. Por supuesto, se levanta el pato, ¡la famosa guitarra local! Es la cuna y el suelo de una cocina familiar que, a la hora del Armagnac, también sabe aflojar las lenguas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine