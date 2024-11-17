Itinéraire touristique Cap au Nord « Vers un océan de pins » Dax Landes

Sous les grands pins…

La plus grande pinède d’Europe, cœur des Landes, recèle de beaucoup de trésors tant historiques que culturels. Entrez dans un univers où le passé est encore très présent dans la vie locale.

English : Itinéraire touristique Cap au Nord « Vers un océan de pins »

Under the great pines…

The largest pine forest in Europe, in the heart of the Landes, conceals many historical and cultural treasures. Enter a world where the past is still very present in local life.

Deutsch : Itinéraire touristique Cap au Nord « Vers un océan de pins »

Unter den großen Kiefern …

Der größte Pinienwald Europas, das Herz der Landes, birgt viele Schätze, sowohl historische als auch kulturelle. Treten Sie ein in eine Welt, in der die Vergangenheit im lokalen Leben noch sehr präsent ist.

Italiano :

Sotto gli alti pini…

La più grande pineta d’Europa, il cuore delle Landes, ospita molti tesori storici e culturali. Entrate in un mondo in cui il passato è ancora molto presente nella vita locale.

Español : Itinéraire touristique Cap au Nord « Vers un océan de pins »

Bajo los altos pinos…

El mayor pinar de Europa, el corazón de las Landas, alberga numerosos tesoros históricos y culturales. Entre en un mundo en el que el pasado sigue estando muy presente en la vida local.

