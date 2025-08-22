Itinéraire vélo Favières et ses alentours Favières Meurthe-et-Moselle

Itinéraire vélo Favières et ses alentours Adultes En VTT Facile

Favières Gélaucourt- Battigny

Itinéraire 8 km

Cet itinéraire vous mènera de la Maison des Artisans Créateurs pour un temps créatif, à la Base de Loisirs pour un temps récréatif, en passant par l’idyllique jardin d’eau de la commune de Gélaucourt.

Facile

English :

Favières Gélaucourt- Battigny

Route 8 km

This itinerary will take you from the Maison des Artisans Créateurs for a creative time, to the Base de Loisirs for a recreational time, passing through the idyllic water garden in the commune of Gélaucourt.

Deutsch :

Favières Gélaucourt- Battigny

Route: 8 km

Diese Route führt Sie von der Maison des Artisans Créateurs für eine kreative Zeit, über den idyllischen Wassergarten der Gemeinde Gélaucourt bis zur Base de Loisirs für eine erholsame Zeit.

Italiano :

Favières Gélaucourt- Battigny

Percorso 8 km

Questo itinerario vi porterà dalla Maison des Artisans Créateurs per un momento creativo, alla Base de Loisirs per un momento ricreativo, passando per l’idilliaco giardino acquatico nel comune di Gélaucourt.

Español :

Favières Gélaucourt- Battigny

Recorrido 8 km

Este itinerario le llevará de la Maison des Artisans Créateurs para un momento creativo, a la Base de Loisirs para un momento lúdico, pasando por el idílico jardín acuático de la comuna de Gélaucourt.

