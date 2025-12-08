Itinéraire vélo la Poutge de l’Arrats Lalanne-Arqué Gers

Itinéraire vélo la Poutge de l’Arrats

Itinéraire vélo la Poutge de l’Arrats 32140 Lalanne-Arqué Gers Occitanie

Ce parcours balisé chemine en alternance sur les rives gauche et droite de l’Arrats. La route est partagée et le dénivelé reste raisonnable.

http://www.valdegerstourisme.fr/ +33 5 62 66 12 22

English :

This signposted route alternates between the left and right banks of the Arrats. The route is shared and the gradient is reasonable.

Deutsch :

Diese markierte Strecke führt abwechselnd am linken und rechten Ufer des Arrats entlang. Der Weg wird gemeinsam genutzt und der Höhenunterschied bleibt überschaubar.

Italiano :

Questo percorso segnalato alterna la riva sinistra e quella destra dell’Arrats. Il percorso è condiviso e la pendenza è ragionevole.

Español :

Esta ruta señalizada alterna las orillas izquierda y derecha del Arrats. La ruta es compartida y el desnivel es razonable.

