Itinéraire vélo la Poutge du Gers Panassac Gers

Itinéraire vélo la Poutge du Gers

Itinéraire vélo la Poutge du Gers 32140 Panassac Gers Occitanie

Le parcours de la Poutge, nom gascon de la voie étroite longeant une rivière, suit le Gers d’abord sur sa rive droite puis sur sa rive gauche à la sortie d’Auch et s’étend sur 50km.

http://www.valdegerstourisme.fr/ +33 5 62 66 12 22

English :

The route of the Poutge, the Gascon name for the narrow path along a river, follows the Gers first on its right bank, then on its left bank as it leaves Auch, and stretches for 50km.

Deutsch :

Die Strecke der Poutge, gaskognischer Name für einen schmalen Weg entlang eines Flusses, folgt dem Gers zunächst auf seinem rechten Ufer und dann auf seinem linken Ufer am Ausgang von Auch und erstreckt sich über 50 km.

Italiano :

Il percorso della Poutge, nome guascone della strada stretta che costeggia un fiume, segue il Gers prima sulla sua riva destra e poi sulla sua riva sinistra all’uscita di Auch, per un totale di 50 km.

Español :

La ruta de la Poutge, nombre gascón de la estrecha carretera que bordea un río, sigue el Gers primero por su orilla derecha y luego por la izquierda al salir de Auch, recorriendo 50 km.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-20 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme