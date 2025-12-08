Itinéraire vélo la Serrade Darrèr Monlaur-Bernet Gers

Itinéraire vélo la Serrade Darrèr

Itinéraire vélo la Serrade Darrèr 32140 Monlaur-Bernet Gers Occitanie

Ce parcours balisé dans les 2 sens vous conduira le long des crêtes et dans la vallée du Cédon, où vous verrez les plus beaux exemples du patrimoine local bastide, moulin,

château, tour, pont, murs en terre crue et points de vue…

http://www.valdegerstourisme.fr/ +33 5 62 66 12 22

English :

This 2-way signposted trail takes you along the ridges and into the Cédon valley, where you’ll see some of the finest examples of local heritage: bastide houses, mills, castles, towers, bridges, mud walls and viewpoints?

Deutsch :

Diese in beide Richtungen markierte Strecke führt Sie entlang der Bergkämme und durch das Tal des Cédon, wo Sie die schönsten Beispiele des lokalen Kulturerbes sehen können: Bastide, Mühle,

schloss, Turm, Brücke, Lehmwände und Aussichtspunkte?

Italiano :

Questo percorso segnalato in entrambe le direzioni vi porterà lungo le creste e nella valle del Cédon, dove potrete ammirare alcuni dei più bei esempi del patrimonio locale: case bastide, mulini, castelli, torri, ponti, muri di fango e punti panoramici?

Español :

Este itinerario señalizado en ambos sentidos le llevará por las crestas y el valle del Cédon, donde podrá contemplar algunos de los mejores ejemplos del patrimonio local: casas bastidas, molinos, castillos, torres, puentes, muros de adobe y miradores..

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-20 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme