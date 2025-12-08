Itinéraire vélo la Serrade Davant Mont-d’Astarac Gers

Itinéraire vélo la Serrade Davant

Itinéraire vélo la Serrade Davant 32140 Mont-d’Astarac Gers Occitanie

Le parcours de 31km balisé sur route partagée le long des crêtes longeant le Gers, est appelé Serrade Davant et vous amènera à la découverte des plus beaux points de vue de Val de Gers.

http://www.valdegerstourisme.fr/ +33 5 62 66 12 22

English :

The 31km route, signposted on shared roads along the crests of the Gers river, is called Serrade Davant and will take you to some of the most beautiful viewpoints in Val de Gers.

Deutsch :

Die 31 km lange, markierte Strecke auf geteilter Straße entlang der Bergkämme am Fluss Gers wird Serrade Davant genannt und führt Sie zu den schönsten Aussichtspunkten von Val de Gers.

Italiano :

Il percorso di 31 km, segnalato su una strada condivisa lungo le creste che costeggiano il Gers, si chiama Serrade Davant e vi porterà ad alcuni dei punti panoramici più belli della Val de Gers.

Español :

La ruta de 31 km, señalizada en una carretera compartida a lo largo de las crestas que bordean el Gers, se llama Serrade Davant y le llevará a algunos de los miradores más bellos del Val de Gers.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-20 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme