Itinéraire vélo n°5 Des petites routes champêtres 29 km Bouesse Indre

Itinéraire vélo n°5 Des petites routes champêtres 29 km En VTC

Itinéraire vélo n°5 Des petites routes champêtres 29 km 36200 Bouesse Indre Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 29000.0 Tarif :

Randonnée cyclo de 29 km sur les routes champêtres de Bouesse et Mosnay.

https://lavalleedelacreuse.fr/tourisme/ +33 2 54 47 43 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cycling tour of 29 km on the country roads of Bouesse and Mosnay.

Deutsch :

29 km lange Fahrradtour auf den ländlichen Straßen von Bouesse und Mosnay.

Italiano :

Un giro in bicicletta di 29 km lungo le strade di campagna di Bouesse e Mosnay.

Español :

Un paseo en bicicleta de 29 km por los caminos rurales de Bouesse y Mosnay.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire