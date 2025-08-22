Itinéraire vélo n°5 Des petites routes champêtres 29 km Bouesse Indre
Durée : Distance : 29000.0 Tarif :
Randonnée cyclo de 29 km sur les routes champêtres de Bouesse et Mosnay.
https://lavalleedelacreuse.fr/tourisme/ +33 2 54 47 43 69
English :
Cycling tour of 29 km on the country roads of Bouesse and Mosnay.
Deutsch :
29 km lange Fahrradtour auf den ländlichen Straßen von Bouesse und Mosnay.
Italiano :
Un giro in bicicletta di 29 km lungo le strade di campagna di Bouesse e Mosnay.
Español :
Un paseo en bicicleta de 29 km por los caminos rurales de Bouesse y Mosnay.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire