Itinéraire Villages de Meurthe-et-Moselle Fléville- devant-Nancy Fléville-devant-Nancy Meurthe-et-Moselle

Itinéraire Villages de Meurthe-et-Moselle Fléville- devant-Nancy Adultes A pieds

Itinéraire Villages de Meurthe-et-Moselle Fléville- devant-Nancy Rue du château 54710 Fléville-devant-Nancy Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 1000.0 Tarif :

Itinéraire du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) de Meurthe-et-Moselle

Fléville est principalement connu pour son château de style Renaissance, mais le village présente également beaucoup d’intérêt. Les maisons se groupent principalement à proximité du château. La visite débute au carrefour des rues du Château et du Puits, les plus anciennes de Fléville. Elle continue le long du château et contourne l’église. Puis, la promenade s’attarde au côté impair de la rue Ducret, va jusqu’à la maison fermant cette rue et redescend en s’attachant au côté pair.

Ville et village fleuris 2 fleurs

http://www.caue54.com/archi_itineraire_detail.asp?Fiche=94&archive=0

English :

Itinerary of the CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) of Meurthe-et-Moselle

Fléville is mainly known for its Renaissance-style castle, but the village is also of great interest. The houses are mainly grouped near the castle. The visit starts at the crossroads of the Château and the Puits streets, the oldest streets in Fléville. It continues along the castle and around the church. Then, the walk lingers on the odd side of the rue Ducret, goes up to the house closing this street and goes back down to the even side.

City and village in bloom: 2 flowers

Deutsch :

Route des CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) de Meurthe-et-Moselle (Rat für Architektur, Stadtplanung und Umwelt)

Fléville ist hauptsächlich für sein Schloss im Renaissancestil bekannt, aber auch das Dorf ist sehr interessant. Die Häuser gruppieren sich hauptsächlich in der Nähe des Schlosses. Die Tour beginnt an der Kreuzung der Rue du Château und Rue du Puits, den ältesten Straßen von Fléville. Sie führt weiter entlang des Schlosses und um die Kirche herum. Der Spaziergang endet an der ungeraden Seite der Rue Ducret, geht bis zum Haus, das diese Straße abschließt, und führt dann wieder hinunter, wobei er sich an der geraden Seite festhält.

Blumenstadt und -dorf: 2 Blumen

Italiano :

Itinerario del CAUE (Consiglio di architettura, urbanistica e ambiente) della Meurthe-et-Moselle

Fléville è nota soprattutto per il suo castello rinascimentale, ma anche il villaggio è di grande interesse. Le case sono raggruppate principalmente vicino al castello. Il tour inizia all’incrocio tra Rue du Château e Rue du Puits, le strade più antiche di Fléville. Prosegue lungo il castello e intorno alla chiesa. Poi la passeggiata si sofferma sul lato dispari di rue Ducret, arriva fino alla casa che chiude questa strada e ridiscende concentrandosi sul lato pari.

Città e paesi in fiore: 2 fiori

Español :

Itinerario del CAUE (Consejo de Arquitectura, Urbanismo y Medio Ambiente) de Meurthe-et-Moselle

Fléville es conocido principalmente por su castillo renacentista, pero el pueblo también es de gran interés. Las casas se agrupan principalmente cerca del castillo. El recorrido comienza en la intersección de la Rue du Château y la Rue du Puits, las calles más antiguas de Fléville. Continúa a lo largo del castillo y alrededor de la iglesia. A continuación, el paseo se detiene en el lado impar de la rue Ducret, llega hasta la casa que cierra esta calle y vuelve a bajar centrándose en el lado par.

Ciudad y pueblo en flor: 2 flores

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-26 par Système d’information touristique Lorrain