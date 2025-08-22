Itinéraire VTC N°1 La Vélodyssée ® La Tremblade Charente-Maritime

Itinéraire VTC N°1 La Vélodyssée ®

Itinéraire VTC N°1 La Vélodyssée ® Pointe du Mus de Loup (départ) 17390 La Tremblade Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Depuis le 30 juin 2012, vous pouvez parcourir la plus longue véloroute de France (1256 km) qui traverse 3 régions, 10 départements et notre territoire Royan Atlantique La Vélodyssée ®.

English :

Since June 30, 2012, you can ride France’s longest cycle route (1256 km), which crosses 3 regions, 10 départements and our Royan Atlantique region: La Vélodyssée ®.

Deutsch :

Seit dem 30. Juni 2012 können Sie die längste Fahrradroute Frankreichs (1256 km) befahren, die durch 3 Regionen, 10 Departements und unser Gebiet Royan Atlantique führt: La Vélodyssée ®.

Italiano :

Dal 30 giugno 2012 è possibile percorrere l’itinerario ciclabile più lungo di Francia (1256 km), che attraversa 3 regioni, 10 dipartimenti e la nostra regione Royan Atlantique: La Vélodyssée ®.

Español :

Desde el 30 de junio de 2012, puede recorrer la ruta ciclista más larga de Francia (1256 km), que atraviesa 3 regiones, 10 departamentos y nuestra región Royan Atlantique: La Vélodyssée ®.

