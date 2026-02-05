L’heure sportive Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu La Tremblade
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-10-25 11:00:00
2026-04-26 2026-05-31 2026-06-28 2026-07-26 2026-08-30 2026-09-27 2026-10-25
La mairie de La Tremblade Ronce-les-Bains vous propose l’heure sportive , un dimanche par mois d’avril à octobre.
Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17
The Mairie de La Tremblade Ronce-les-Bains offers you l’heure sportive , one Sunday a month from April to October.
