Itinéraire VTC N°10 De La Tremblade à La Palmyre La Tremblade Charente-Maritime

Itinéraire VTC N°10 De La Tremblade à La Palmyre

Itinéraire VTC N°10 De La Tremblade à La Palmyre Rue du Petit Pont (départ) 17390 La Tremblade Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Ce parcours au profil très doux vous permet de cheminer peu après La Tremblade en lisière de la forêt domaniale de la Coubre et d’y pénétrer progressivement.

English :

This gentle route takes you past La Tremblade to the edge of the Coubre national forest, where you gradually enter.

Deutsch :

Diese Strecke mit einem sehr sanften Profil ermöglicht es Ihnen, kurz nach La Tremblade am Rande des Staatswaldes La Coubre entlang zu wandern und allmählich in ihn einzudringen.

Italiano :

Questo percorso dolce vi porta, passando per La Tremblade, ai margini della foresta nazionale della Coubre, dove vi addentrerete gradualmente nella foresta.

Español :

Esta ruta suave le lleva más allá de La Tremblade hasta el límite del bosque nacional del Coubre, donde se adentrará poco a poco en el bosque.

