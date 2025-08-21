Itinéraire VTC N°10 De La Tremblade à La Palmyre La Tremblade Charente-Maritime
Itinéraire VTC N°10 De La Tremblade à La Palmyre
Itinéraire VTC N°10 De La Tremblade à La Palmyre Rue du Petit Pont (départ) 17390 La Tremblade Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Ce parcours au profil très doux vous permet de cheminer peu après La Tremblade en lisière de la forêt domaniale de la Coubre et d’y pénétrer progressivement.
+33 5 46 08 21 00
English :
This gentle route takes you past La Tremblade to the edge of the Coubre national forest, where you gradually enter.
Deutsch :
Diese Strecke mit einem sehr sanften Profil ermöglicht es Ihnen, kurz nach La Tremblade am Rande des Staatswaldes La Coubre entlang zu wandern und allmählich in ihn einzudringen.
Italiano :
Questo percorso dolce vi porta, passando per La Tremblade, ai margini della foresta nazionale della Coubre, dove vi addentrerete gradualmente nella foresta.
Español :
Esta ruta suave le lleva más allá de La Tremblade hasta el límite del bosque nacional del Coubre, donde se adentrará poco a poco en el bosque.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme