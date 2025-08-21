Itinéraire VTC N°12 De Saujon à Médis Saujon Charente-Maritime

Itinéraire VTC N°12 De Saujon à Médis

Itinéraire VTC N°12 De Saujon à Médis Pont Carnot (départ) 17600 Saujon Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Reliez Saujon du bord de Seudre au centre de Médis sur un parcours en campagne facile et accessible.

+33 5 46 08 21 00

English :

Link Saujon from the edge of the Seudre to the center of Médis on an easy and accessible country route.

Deutsch :

Verbinden Sie Saujon vom Ufer der Seudre mit dem Zentrum von Médis auf einer leichten und zugänglichen Landstrecke.

Italiano :

Collegare Saujon dal margine della Seudre al centro di Médis su un percorso di campagna facile e accessibile.

Español :

Enlaza Saujon desde el borde del Seudre hasta el centro de Médis por un camino rural fácil y accesible.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-14 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme