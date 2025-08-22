Itinéraire VTC N°3 Le Canal des 2 Mers ® Royan Charente-Maritime

Itinéraire VTC N°3 Le Canal des 2 Mers ®

Itinéraire VTC N°3 Le Canal des 2 Mers ® Plage de Foncillon (départ) 17200 Royan Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Témoin privilégié de la rencontre entre le fleuve et l’océan, notre territoire est aux premières loges, pour le spectacle permanent qu’offre le plus vaste estuaire d’Europe.

English :

As a privileged witness to the encounter between the river and the ocean, our region has a front-row seat to the permanent spectacle offered by Europe’s largest estuary.

Deutsch :

Als privilegierter Zeuge des Zusammentreffens von Fluss und Ozean sitzt unser Gebiet in der ersten Reihe, wenn es um das ständige Schauspiel geht, das die größte Flussmündung Europas bietet.

Italiano :

Testimone privilegiato dell’incontro tra il fiume e l’oceano, la nostra regione ha un posto in prima fila per lo spettacolo permanente offerto dal più grande estuario d’Europa.

Español :

Testigo privilegiado del encuentro entre el río y el océano, nuestra región asiste en primera fila al espectáculo permanente que ofrece el mayor estuario de Europa.

